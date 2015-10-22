Влада Сирії не буде вести переговори з озброєною опозицією - посол

Про це в четвер заявив посол Сирії в РФ Ріяд Хаддад в інтерв'ю "Російській службі новин", повідомляє ТАСС.

"Поняття "опозиція" - це одне, а "терор" - це інше, - сказав він. - У нас, звісно, є національна опозиція, яка не тримає в руках зброю і не вбиває солдат".

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"Опозиція як поняття - це здорове утворення в будь-якому суспільстві, і ми її поважаємо і ведемо переговори з нею постійно. Але від тих, хто тримає в руках зброю, що стріляє в мирних людей, змушує людей покинути свої будинки і сіє страх серед мирних жителів, ми будемо змушені захищати своїх громадян, будемо воювати проти них", - заявив дипломат.

За його словами, "будь-яку людину можна вважати опозиціонером тільки тоді, коли вона не тримає в руках зброю. З такими ми не воюємо".