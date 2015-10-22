Міноборони РФ відрапортувало про авіаудари по 72 об'єктах терористів у Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє ТАСС.

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"За минулу добу екіпажі літаків Су-34, Су-24, Су-25СМ здійснили 53 бойових вильоти по 72 об'єктах терористів в провінціях Хама, Ідліб, Латакія, Дамаск, Алеппо і Дейр-ез-Зор", - сказав він.

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.