Росія завдала авіаудару по польовому госпіталю в Сирії у провінції Ідліб, загинули 13 осіб - ЗМІ

Про це заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, пише з посиланням на Le Figaro Європейська правда.

"Тринадцять людей загинули в результаті російських авіаударів, під які в тому числі потрапив польовий госпіталь в місті Сармін. Серед загиблих фізіотерапевт, охоронець і член громадянської оборони", - повідомили правозахисники.

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Як повідомляв УНІАН, російські літаки за минулу добу здійснили 46 бойових вильотів, в ході яких завдали ударів по 83 позиціях терористичної угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.