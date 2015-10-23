В результаті масштабної ДТП у Франції загинули 42 людини - ЗМІ

Як повідомляє ТАСС, такі цифри навів інформаційний телеканал iTELE.

Раніше рятувальні служби повідомляли про 39 загиблих.

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Відзначається, що ДТП сталася рано вранці на вузькій дорозі місцевого значення поблизу міста Лібурн (департамент Жиронда). В результаті зіткнення на великій швидкості обидва транспортні засоби загорілися. Багато пасажирів автобуса загинули, не зумівши вибратися з палаючого салону.

За наявними даними, більшість загиблих - люди літнього віку, які прямували на екскурсію. Живими залишилися не більше восьми осіб, троє з них отримали поранення.

На місці події працюють близько 60 співробітників пожежно-рятувальної служби.