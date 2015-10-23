Олланд пообіцяв встановити причини масштабної ДТП у Франції

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», 42 людини загинули унаслідок лобового зіткнення автобуса і вантажівки.

За деякими даними, більшість загиблих – люди похилого віку. Вони прямували на екскурсію на південь країни. Всього в автобусі було 49 осіб, включаючи водія.

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На місце події повинні прибути прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс і міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв.

Сам Олланд, який зараз перебуває з візитом у Греції, направив співчуття сім'ям загиблих. Він назвав подію «жахливою трагедією».