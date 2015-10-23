З початку року до Європи прибули понад 680 тисяч мігрантів – МОМ

13:16, 23 жовтня 2015
Світ
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З початку року в Європу по Середземному морю прибуло 680 928 біженців.

REUTERS

Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції, передає ТАСС.

Найбільше мігрантів і біженців прийняла Греція - 537 460 осіб. В Італію прибули 139 518 осіб.

У Греції більшість прибулих складають сирійці (277 899), афганці (76 620) і іракці (21 552), в Італії - еритрейці (35 938), нігерійці (17 886) та сомалійці (10 050).

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За даними організації, з 20 жовтня кількість мігрантів і біженців збільшилася у Європі майже на 40 тисяч осіб.

З початку року 3 138 осіб загинули в морі при спробі дістатися до Європи.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу домовилися про розподіл 120 тис. біженців.

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