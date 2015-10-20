ООН: Цього року до Греції прибули більше 500 тисяч мігрантів
Близько 30 тисяч людей все ще залишаються у країні.
Понад півмільйона мігрантів прибули цього року морем до Греції. До цього числа слід додати ще більш ніж 8 тисяч біженців, які з'явилися в понеділок. Про це, посилаючись на дані ООН, повідомляє Reuters.
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Прес-секретар агентства ООН у справах біженців Мелісса Флемінг заявила, що 27,5 тис. мігрантів все ще залишаються на території Греції.
За її словами, кількість прибулих зростає.
"Вкрай важливо тут, як і в інших країнах Європи, щоб умови прийому були адекватні завданню. Без цього найважливішого елемента програма переселення, узгоджена в Європі у вересні, знаходиться у серйозній небезпеці і може провалитися". – підкреслила Мелісса Флемінг.
Мігранти продовжують стікатися на північ через Балкани. Але, як повідомлялося, Угорщина закрила свій кордон з Хорватією в п'ятницю, а Словенія ввела ліміт кількості мігрантів, що в'їжджають з Хорватії, в результаті чого тисячі людей застрягли на холоді в очікуванні пропуску.
Додамо, що Словенія розглядає можливість залучення армії до охорони кордонів через наплив біженців.