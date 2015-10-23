Кількість жертв масштабної ДТП у Франції сягнула 43 осіб

Рятувальники знайшли тіло дитини у вантажівці, яка зіткнулася з автобусом. Скоріше за все, хлопчик був сином водія, передає "ЄвроПравда" із посиланням на RTL.

Конкретні обставини аварії невідомі на даний момент. За даними місцевої влади, водій вантажівки, який загинув у ДТП, втратив контроль над своїм транспортним засобом і виїхав на зустрічну смугу.

Читайте такожНаслідки трагічної ДТП у Франції зняли з повітря (відео)

Крім того, Ксав’є Саблетт, мер містечка Пюїссеген, поблизу якого сталася трагедія, заявив, що автомобільну аварію на півдні Франції, жертвами якої стали десятки людей, спричинила вантажівка-лісовоз, яка заблокувала дорогу.

Аварія сталася на одному із поворотів звивистої дороги, яка мала по одній смузі у кожен бік.