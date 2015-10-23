У Франції назвали ймовірну причину ДТП, жертвами якої стали 42 людини

Про це повідомив Ксав’є Саблетт, мер містечка Пюїссеген, поблизу якого сталася трагедія, передає Радіо Свобода.

«Водій порожнього лісовоза втратив контроль над своїм автомобілем. Лісовоз блокував дорогу, коли до цього місця наближався автобус. Водій автобуса зробив усе, щоб уникнути аварії. Проте він встиг екстрено відкрити двері, щоб кілька людей змогли вистрибнути», – розповів Саблетт.

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Нагадаємо, на півдні Франції внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 42 людини. Аварія сталася приблизно за 57 кілометрів від міста Бордо, автомобілі загорілися після зіткнення. В автобусі перебували близько 50 пасажирів.

Президент Франції Франсуа Олланд, який перебуває з візитом в Афінах, заявив, що надзвичайні служби мобілізовані. Він додав, що сумує щодо трагедії.

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що перевіряє інформацію про те, чи є українські громадяни серед жертв катастрофи.