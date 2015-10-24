Міноборони Росії відрапортувало про знищення понад 800 об'єктів у Сирії.

Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков в інтерв'ю RT заявив, що кількість бойових вильотів з моменту початку військової операції Росії в Сирії наблизилася до однієї тисячі, «знищено понад 800 об'єктів терористів».

За словами Конашенкова, російська військова авіація за час операції в Сирії здійснила 934 бойових вильоти і знищила 819 об'єктів терористів.

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Він підкреслив, що «удари завдаються лише по об'єктах, належність яких до інфраструктури «Ісламської держави» достовірно підтверджена».

Як повідомляв УНІАН, сирійське бюро зі спостереження за правами людини, яке працює у Великобританії, заявило з посиланням на свої джерела на місцях, що в результаті повітряних ударів авіації Росії в Сирії вбито не менш як 446 осіб, і більш як третина з них – цивільні.

За даними, наведеним керівником бюро Рамі Абдель-Рахманом, серед 151 убитого мирного жителя було 38 дітей та 35 жінок.