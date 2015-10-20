Міноборони Росії повідомляє про відсутність втрат в Сирії

Про це йдеться в прес-релізі військового відомства, отриманого редакцією «Лента.ру».

«У зв'язку з появою повідомлень у закордонних ЗМІ про нібито загибель в Сирії російських військових заявляємо: жодних втрат серед військовослужбовців Збройних сил РФ в Сирії немає», — йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в посольстві РФ в Дамаску цю інформацію спростували, назвавши повідомлення про загибель росіян «черговим інформаційним вкиданням».

Як повідомлялося, щонайменше троє росіян, що воювали на стороні режиму сирійського президента Башара аль-Асада, були вбиті в Сирії.