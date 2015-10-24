Лавров: Москва допоможе "Вільній сирійській армії" - BBC

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у телеефірі, що Москва готова надати підтримку бійцям опозиційного угруповання "Сирійська вільна армія" з повітря там, де воно веде боротьбу проти джихадистів.

"Ми не хочемо враховувати ані конкретно інтереси одного Башара Асада, ані конкретно інтереси однієї опозиції. Ми хочемо враховувати інтереси Сирії", - наголосив російський міністр в програмі "Вести в суботу", передає BBC Україна.

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"Сирійська вільна армія" отримувала підтримку країн Заходу, але відтоді, як Росія почала завдавати авіаударів по сирійській території, її позиції, за деякими повідомленнями, потрапляли під російські обстріли.

На Заході неодноразово заявляли, що російські авіаудари майже не шкодять "Ісламській державі".