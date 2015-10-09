Саудівська Аравія збільшить поставки озброєння повстанцям в Сирії після ударів Росії

Про це Бі-бі-сі на умовах анонімності розповіло високопоставлений саудівський чиновник.

За словами джерела, мова йде про три об'єднання — Вільну сирійську армію, Південний фронт і Армію завоювання. Саудівська Аравія надасть їм сучасну зброю, в тому числі, керовані протитанкові установки, передає РБК.

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Чиновник підкреслив, що поставки не торкнуться забороненої в Росії «Ісламської держави», а також «Аль-Нусри», які Ер-Ріяд вважає терористичними угрупованнями.

Раніше Reuters з посиланням на американських чиновників повідомляв про намір США збільшити підтримку сирійських опозиціонерів. За словами двох співрозмовників агентства, допомога буде надана тисячам повстанців.

Джерела Associated Press у Вашингтоні повідомляли, що в Пентагоні ведуться дискусії про використання військової сили для захисту сирійських повстанців, навчених США, в разі нанесення по ним ударів російськими ВПС.