У Кремлі заявили, що перемогти ІДІЛ без наземної операції неможливо

Неможливо добитися перемоги над міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава" без успішної наземної операції, яку проводить армія Башара Асада.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі Hard Talk британській BBC, передає ТАСС.

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"Наша мета полягає в тому, щоб зміцнити позиції легітимною сирійської армії, тому що іншого шляху не існує. Давайте не забудемо про те і я вважаю, що зі мною погодяться всі військові експерти, що ми можемо місяцями і роками здійснювати бомбардування позицій терористів, ми можемо мати скільки завгодно безпілотників, які літають навколо Сирії, або ми можемо продовжувати свої повітряні операції, але це не принесе суттєвих результатів без наземної операції. І єдиною державою, яка може здійснити цю наземну наступальну операцію проти терористів, є Сирія", - підкреслив прес-секретар президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, сирійське бюро зі спостереження за правами людини, яке працює у Великобританії, заявило з посиланням на свої джерела на місцях, що в результаті повітряних ударів авіації Росії в Сирії вбито не менш як 446 осіб, і більш як третина з них – цивільні.

За даними, наведеним керівником бюро Рамі Абдель-Рахманом, серед 151 убитого мирного жителя було 38 дітей та 35 жінок.