У Британії за $32 тисячі продали знімок айсберга, що погубив "Титанік"

На аукціоні в британському Уїлтширі фотографія айсберга, який, імовірно, став причиною загибелі "Титаніка", пішла з молотка за 21 тисячу фунтів стерлінгів (32,3 тисячі доларів), повідомляє Lenta.ru.

"Організатори торгів повідомили, що знімок було зроблено за кілька годин після зіткнення британського лайнера з крижаною брилою головним стюардом судна "Принц Адальберт", що проходив повз", - говориться в повідомленні.

Наголошується, що також на уїлтширском аукціоні за 15 тисяч фунтів стерлінгів (близько 23,1 тисячі доларів) продали бісквітне печиво з сухого пайка з рятувальної шлюпки "Титаніка", а за 130 тисяч фунтів стерлінгів (200 тисяч доларів) - срібний кубок - подарунок вцілілої пасажирки Маргарет Браун капітану пароплава "Карпатія", який прийшов на допомогу.

2 жовтня 2015 року на інтернет-аукціоні Lion Heart Autograph було продано меню останнього обіду для першого класу на пароплаві "Титанік". Вартість лота склала 88 тисяч доларів.

У квітні поточного року був виставлений на продаж шезлонг з пасажирського корабля "Титанік". Лот пішов з молотка за 100,3 тисячі фунтів стерлінгів (близько 154 тисяч доларів).

У січні на бостонському аукціоні було продано лист однієї з пасажирок "Титаніка", яка врятувалася після катастрофи. Покупець запропонував за послання 11,9 тисячі доларів.

У 2013 році з молотка з молотка пішла скрипка, на якій керівник суднового оркестру грав пасажирам потопаючого "Титаніка". Інструмент було продано за 900 тисяч фунтів (1,390 мільйона доларів).

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"Титанік" - британський трансатлантичний пароплав. На момент споруди він був найбільшим судном у світі. У ніч на 15 квітня 1912 року, пропливаючи через Атлантичний океан, лайнер зіткнувся з айсбергом і затонув. Загинули майже півтори тисячі чоловік, в той час як врятувалися тільки близько 700. Корабельна аварія увійшла до числа найбільших в історії мореплавання. Офіційно причиною загибелі судна вважається зіткнення з айсбергом, проте різні дослідники та вчені досі висувають власні версії події.