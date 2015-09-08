Ноти весільного маршу Вагнера виставили на продаж за $3,6 мільйона

Музику для "Лоенгрін" Ріхард Вагнер написав в 1845-1848 роках. Рукопис містить оригінальний текст автора німецькою мовою, передає Lenta.ru.

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Вперше опера "Лоенгрін" була поставлена у Веймарі в 1850 році, але сам композитор почув свій твір у театрі лише через 11 років, оскільки в той час, коли була показана прем'єра, жив в Швейцарії. Весільний марш набув популярності після того, як його виконали на весіллі британської принцеси Вікторії (дочки королеви Вікторії) і короля Пруссії і імператора Німеччини Фрідріха III в 1858 році.

В даний час твір, як правило, грає на католицьких весіллях, але без вокальної партії. За традицією, на початку церемонії звучить марш Вагнера, а у фіналі - марш Мендельсона, хоча ця практика може змінюватись.

Опера "Лоенгрін" заснована на середньовічних європейських оповідях про лицарів Грааля. Твір відображає боротьбу між язичництвом і християнством, а також відображає конфлікт натовпу і генія.