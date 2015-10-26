В Афганістані та Пакистані жертвами потужного землетрусу стали щонайменше 29 осіб

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела серед місцевої влади.

Землетрус магнітудою 7,5 відбувся у віддаленому районі на північному сході Афганістану, зачепив його столицю Кабул, і сусідній Пакистан. Ударна хвиля відчувалася в Північній Індії та у столиці Пакистану, де сотні людей вибігли з будинків на вулиці.

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Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 213 км (132 миль) і в 254 кілометрах від Кабула у віддаленому районі гірського хребта Гіндукуш в Афганістані.

Дванадцять дівчаток загинули в тисняві при спробі вибратися зі своєї школи в північно-афганському місті Талукан, п'ять осіб загинули в Східній провінції Нангахар, повідомляють місцеві чиновники. Десятки людей отримали поранення. На північному заході Пакистану щонайменше 12 людей стали жертвами землетрусу, за словами урядовців.

Відзначається, що на частині захоплених землетрусом територій пошкоджено мобільний зв'язок.