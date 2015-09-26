У Чилі знову потужний землетрус, влада оголосила евакуацію з частини узбережжя
Нинішній природний катаклізм, як повідомляють сейсмологи, не створює умов для утворення цунамі.
Сильний землетрус магнітудою 6,3 стався у п'ятницю ввечері в центральних районах Чилі, повідомляє РИА Новости з посиланням на національний сейсмологічний центр південноамериканської країни.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в області Кокімбо, постраждалої нещодавно в результаті потужного землетрусу магнітудою 8,3.
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За даними сейсмологів, нинішній землетрус не створює умов для утворення цунамі. Тим не менш, влада оголосила евакуацію з частини узбережжя країни, яка була скасована через нетривалий час.
На минулому тижні у Чилі стався потужний землетрус магнітудою 8,3, а потім протягом декількох днів в країні були зафіксовані десятки підземних поштовхів різної магнітуди. Жертвами стихії стали 13 осіб.