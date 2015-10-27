Сирійська опозиція назвала російську авіацію винною у смерті понад 200 мирних жителів

Такі дані оприлюднила агенція Associated Press із посиланням на слова представника опозиції в ООН Наджибу Гадбана, передає ТСН.

За його інформацією з 30 вересня сили авіації РФ завдали по території Сирії більше 297 авіаударів.

"Сирійська цивільна оборона" (The Syrian Civil Defense), наголосила, що за цей час загинуло 436 мирних жителів.

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"Більше половини цих смертей - наслідок російської атаки", - заявив представник ООН.

При цьому Гадбан наголосив, що дії Росії в Сирії спрямовані на знищення "помірної" сирійської опозиції, а не бойовиків Ісламської держави, як про це заявляють у Росії.

Як повідомляв УНІАН, представники сирійської опозиції повідомляють, що російська авіація у Сирії з'являється на світанку і залежно від цілі вона може скинути звичайні бомби або запустити керовані ракети.