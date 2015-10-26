"Росіяни все випалюють та рівняють із землею": сирійські повстанці розповіли про тактику авіації РФ біля Алеппо

Про це розповідають представники сирійської опозиції, передає "Голос Америки".

"Нинішній наземний наступ – найбільший з тих, що ми бачили в околицях Алеппо за два роки", – говорить Абдул Рахман, один з командирів батальйону "Ахфад Омер" з "Першої бригади" – світського ополчення, яке підтримують США.

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"Росіяни все випалюють та зрівнюють із землею", – говорить він, пояснюючи, що тактика "випаленої землі" нагадує дії російської армії у Грозному в 1990-х роках, коли столиця Чечні була перетворена на руїни.

"Щодня завдається 50-60 ударів, – продовжує Рахман. – Різниця в тому, що росіяни не бомблять компактне місто, а розкидані села, одні з найбідніших на півночі Сирії".

При цьому наголошується, що російське вторгнення змінило динаміку бойових дій на півночі Сирії: від узбережжя Латакії до внутрішніх провінцій Хама та Ідліб і далі до провінції Алеппо.

Крім того, в опозиції відкидають недавні заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова, що Росія готова допомогти підрозділам "патріотичної опозиції" в Сирії, особливо Вільній сирійській армії, якщо Москва буде знати їхнє розташування.

"Якщо вони дізнаються, де ми базуємося, вони будуть бомбити нас", – говорить Абдул Рахман.

Повстанці, які борються за повалення президента Сирії Башара Асада, наполягають, що немає жодної небезпеки, що їхнє повстання зазнає поразки.

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"Рішення просте. Воно не складне. Асад, його найближче оточення, апарат силовиків і всіх спецслужб – всі повинні піти", – говорить Закарія Малахефджі, колишній викладач, а нині політпрацівник бригади "Фастакім Кама Умірт" з 3 тисяч осіб, що входить в альянс "Джейш аль-Муджахидін".

Як повідомляв УНІАН, раніше сирійська опозиція відхилила пропозицію Росії про підтримку наземної операції антиурядових сил проти терористичної організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.