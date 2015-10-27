США можуть відправити військових радників та спецпризначенців в Ірак та Сирію - The Washington Post

Більшість радників з національної безпеки президента США Барка Обами пропонують спрямувати американські війська в Ірак і Сирію для боротьби з "Ісламською державою", передає з посиланням на урядові джерела видання The Washington Post, передає DT.ua.

Повідомляється, що мова йде розміщенні обмеженої кількості сил спеціальних операцій в Сирії, а також про відправлення військових радників в Ірак.

Дане рішення повинні бути схвалено з боку Обами, який, як повідомляють джерела видання, висловить свою позицію з цього питання протягом тижня.

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Зазначається, що на даний момент дебати з приводу відправки військових США в Ірак і Сирію ще тривають. Також невідомо, про яку кількість солдат йде мова. Видання пише, що такі заходи, як створення безпольотної або буферної зон, що вимагає присутності кількох тисяч американських солдатів в Іраку і Сирії, не знайшли підтримку з боку радників Обами.

Крім цього, подібні заходи можуть призвести до прямого військового зіткнення з режимом сирійського президента Башара Асада, якого підтримують іранські і російські війська. Передбачається, що в Сирії сили спеціальних операцій США будуть працювати з поміркованою опозицією і, можливо, з курдськими бійцями.

Повітряна військова кампанія Росії в Сирії почалася 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада, якого з моменту початку війни в Сирії в 2011 році Росія надає підтримку, у той час як країни НАТО і ЄС звинувачують режим Асада у військових злочинах і вимагають його відставки.

Незважаючи на заявлену Росією мета кампанії - боротьба з бойовиками "Ісламської держави", західні держави на чолі з США, а також Туреччина і Саудівська Аравія стверджують, що цілі бомбардувань РФ в Сирії - в першу чергу, сирійські повстанці, опозиційні до Асаду, а не терористи "ІД".