В Польщі оприлюднили офіційні результати виборів: ПіС зможе самостійно сформувати уряд

Як повідомляє Польське радіо, увечері у понеділок польська ЦВК оголосила офіційні результати виборів до Сейму, які відбулися 25 жовтня.

Як і прогнозували екзит-поли, перемогу здобула право-консервативна партія «Право і справедливість». Хоч порівняно з даними екзит-полів рейтинг ПіС дещо впав, політична сила Ярослава Качинського та Беати Шидло зможе сама створити уряд.

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Згідно з оприлюдненими результатами: Право і справедливість набрала 37,58% голосів виборців (230 депутатів з 460), Громадянська платформа - 24,09% (137 депутатів), "Разом" - 3,62%, КОРВіН - 4,76%, Польська селянська партія - 5,13% (17 депутатів), Об’єднані ліві - 7,55%, Кукіз-15 - 8,81% (43 депутати), "Сучасна" 7,6% (32 депутати).

На парламентських виборах у Польщі прохідний поріг становить 5% для партій і 8% для блоків.