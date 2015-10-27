Двоє депутатів Європарламенту покарані за нацистські салюти

Як повідомляє прес-служба Європарламенту, бюро Європеського парламенту, до складу якого входять президент ЄП і 14 віце-президентів, призупинило участь цих двох депутатів у будь-якій діяльності на 10 днів та зобов'язало виплатити 3 тис. 60 євро.

У Європарламенті пояснили, що таке покарання Корвін-Міккі отримав за те, що під час пленарного засідання в липні цього року він, протестуючи проти загальноєвропейських транспортних квитків, підняв руку в нацистському салюті і сказав: "Цього разу це єдиний рейх, єдиний народ, єдиний квиток". 8 вересня він назвав мігрантів "гуманітарним сміттям".

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Буонанно покараний за те, що на засіданні 6 жовтня був одягнений у футболку із зображенням канцлера Німеччини Ангели Меркель в комбінації з портретом Гітлера. Наступного дня, під час присутності Меркель в сесійній залі Європарламенту, він начепив фальшиві вуса, як у Гітлера, і підняв руку в нацистському салюті.

У Європарламенті зауважили, що це не перші випадки такої поведінки цих депутатів.