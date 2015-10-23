Меркель розповіла, скільки будуть діяти антиросійські санкції
Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує, що санкції Європейського Союзу проти Росії діятимуть, доки Мінські угоди не будуть виконані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Берліні, який перебуває з робочим візитом у ФРН.
Таким чином Меркель відповіла на запитання про те, що виконання Мінських угод затримується і може не бути їх впровадження до кінця 2015 року, і тому чи виходить канцлер з того, що санкції проти Росії будуть продовжені Євросоюзом.
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"Я впевнена в бажанні проведення реформ прем'єр-міністром (Арсенієм Яценюком), і санкції поєднані із втіленням Мінської угоди... І як тільки виконання Мінських угод триватиме довше, тоді і, відповідно, санкції будуть продовжені. Ми будемо її розглядати у сукупності із Мінською угодою", - наголосила Меркель.