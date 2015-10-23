Меркель розповіла, скільки будуть діяти антиросійські санкції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Берліні, який перебуває з робочим візитом у ФРН.

Таким чином Меркель відповіла на запитання про те, що виконання Мінських угод затримується і може не бути їх впровадження до кінця 2015 року, і тому чи виходить канцлер з того, що санкції проти Росії будуть продовжені Євросоюзом.

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"Я впевнена в бажанні проведення реформ прем'єр-міністром (Арсенієм Яценюком), і санкції поєднані із втіленням Мінської угоди... І як тільки виконання Мінських угод триватиме довше, тоді і, відповідно, санкції будуть продовжені. Ми будемо її розглядати у сукупності із Мінською угодою", - наголосила Меркель.