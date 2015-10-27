ЄС і Косово підписали Угоду про стабілізацію та асоціацію

Після затвердження Європейським парламентом, угода, як очікується, набуде чинності в першій половині 2016 року, передає "ЄвроПравда". Угода фокусується на дотриманні основних демократичних принципів і основних елементів, які знаходяться в основі єдиного ринку ЄС.

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Вона має на меті створити зону, що дозволяє вільну торгівлю та застосування європейських стандартів у різних сферах, таких як конкуренція, державна допомога та інтелектуальна власність.

Інші положення охоплюють політичний діалог, співробітництво в різних сферах, починаючи від освіти і зайнятості, енергетики, навколишнього середовища та юстиції і внутрішніх справ.

"З метою підтримки необхідних реформ ЄС виділяє фінансову допомогу для західних Балкан і Туреччини на загальну суму близько 11,7 млрд євро за період 2014-2020, з яких 645,5 млн виділяється Косово", - зазначили в Єврокомісії.

"Ця угода відкриває новий етап у відносинах ЄС-Косово. Вона є важливим внеском у забезпечення стабільності та процвітання Косово і регіону в цілому. Я з нетерпінням чекаю вступу в силу угоди", - сказала верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Раніше міністр закордонних справ частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі закликав ЄС прискорити інтеграцію балканських держав у зв'язку з ризиком поширення впливу Росії та ісламських екстремістів.