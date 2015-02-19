ЄС планує незабаром підписати угоду про асоціацію з Косово

Про це заявив у середу ввечері в Пріштіні єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоханнес Хан, передає РІА "Новости".

Читайте такожДо Косово відправились 40 українських миротворцівЗа його словами, Брюссель також продовжить надавати підтримку реформ у краї, виділивши Пріштіні з довступних IPA фондів у 2014-2020 роках 600 мільйонів євро.