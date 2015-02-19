ЄС планує незабаром підписати угоду про асоціацію з Косово
07:44, 19 лютого 2015Світ
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Євросоюз до травня поточного року має намір підписати угоду про стабілізацію і асоціацію з Косово.
REUTERS
Про це заявив у середу ввечері в Пріштіні єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоханнес Хан, передає РІА "Новости".
Читайте такожДо Косово відправились 40 українських миротворцівЗа його словами, Брюссель також продовжить надавати підтримку реформ у краї, виділивши Пріштіні з довступних IPA фондів у 2014-2020 роках 600 мільйонів євро.
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