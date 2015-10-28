У Швеції засекретять розташування притулків для біженців – ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання The Local.

За інформацією джерел, 28 жовтня до приміщення дитячого садка в Дандерюд на північ від Стокгольма, де, як повідомлялося, влада планувала розмістити 70 біженців, викликали пожежників і рятувальників. Ніхто не постраждав, а пожежу загасили.

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Проте зазначається, що цей інцидент – один з більш ніж 10 аналогічних подій. У зв'язку з нападами на притулки для біженців поліція розширила свою присутність у цих місцях.

"Не можна допустити можливість отримання повного переліку адрес центрів для біженців", - зазначив у коментарі виданню працівник операційного відділу в міграційному агентстві Мікаель Ріббенвік.

У зв'язку з цим по всій Швеції кілька муніципалітетів вирішили не оприлюднювати місцезнаходження нових центрів для прохачів притулку через небезпеку. Наприклад, в Умео вже заявили, що не розкриють місцезнаходження майбутнього притулку для 150 мігрантів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Швеції підпалили призначене для мігрантів житло.