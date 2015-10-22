У Швеції підпалили призначене для мігрантів житло

Пожежники прибули на місце близько 4 годин ранку, горіла тільки одна кімната першого поверху будівлі, і тому пожежу швидко загасили, не давши їй розповсюдитись на сусідні будівлі. В будинку ще ніхто не жив, тож постраждалих немає, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на шведське видання SVT.

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Представник пожежної служби повідомив, що в підвалі пахло бензином і була виявлена розбита ємність. "Враховуючи, що раніше в країні вже були подібні випадки, а також те, що одне з вікон було розбите, можна припустити, що це був підпал. Але це справа поліції розслідувати причини пожежі", - сказав він.

У Швеції за останні тижні зафіксовано 4 підпали центрів розміщення мігрантів.

Крім цього, як повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" у Швеції підрахували, що до кінця року в країну можуть приїхати 190 тис. мігрантів. В той же час зростає приплив мігрантів в Словенії.

Раніше Швеція виходила з того, що в країну можуть приїхати до 150 тис. осіб.

"Ситуація безпрецедентна", - зазначив директор міграційної служби Андерс Даніельссон. До кінця року в країні може не вистачати до 45 тис. місць для шукачів притулку.

Між тим з рекордною кількістю шукачів притулку зіткнулася і Словенія. У ніч на 22 жовтня в країну з Хорватії прибули 6500 чоловік. Загалом протягом 21 жовтня в країну приїхали 12 тис. мігрантів.