"Репортери без кордонів": ісламісти стратили 13 журналістів у Мосулі

У звіті "Репортерів без кордонів", підготовленому спільно з іранськими спостерігачами за свободою ЗМІ, йдеться, що доля ще приблизно 10 із 48 медіапрацівників, яких викрали у Мосулі упродовж останніх 16 місяців, залишається невідомою, повідомляє радіо "Свобода".

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Правозахисники називають Мосул "смертельною пасткою для журналістів". За їхньою інформацією, упродовж останніх місяців це, друге за величиною місто в Іраку, покинули близько 60 журналістів. "Деякі з них, хто не повернувся, заплатили за цю помилку життям", – мовиться у звіті.

"Репортери без кордонів" наголошують, що незалежна діяльність ЗМІ у Мосулі не існує.

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" захопили Мосул у червні 2014 року. Після цього вони взяли під контроль теле- та радіостанції в місті, відрізавши його від доступу до будь-якої інформації.