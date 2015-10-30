Понад 20 осіб загинули під час обстрілу табору біженців в Багдаді

Про це заявив представник збройних сил Іраку, передає Бі-бі-сі. Десятки людей отримали поранення. За словами Шахіна Гобаді, прес-секретаря "Організації моджахедів іранського народу" (Моджахедин-е-Халк), щонайменше 80 ракет влучили в табір.

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Держсекретар США Джон Керрі вже пообіцяв допомогти постраждалим і родичам загиблих, а також закликав владу Іраку посилити безпеку табору і знайти винних у нападі.

Агентство ООН у справах біженців виступило з різким засудженням події і закликало притягнути до відповідальності винних. На даний момент ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Влада Іраку з'ясовує, чи були метою саме дисиденти з Ірану.

У ніч на п'ятницю стало відомо, що по базі, де розміщуються перебуваючі у вигнанні члени іранської опозиційної "Організації моджахедів іранського народу", було випущено кілька ракет.

Це не перший напад на Моджахедин-е-Халк. Зокрема, кілька років тому табір неодноразово піддавався ракетним обстрілам. Бійці Моджахедин-е-Халк звинувачували в атаках владу Іраку.

"Організація моджахедів іранського народу", заснована в 1965 році, закликає до повалення духовних лідерів Ірану. Прихильники організації воювали на стороні Іраку під час ірано-іракської війни 1980-х роках. В Іраці та Ірані організація визнана терористичною.