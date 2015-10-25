Блер назвав війну в Іраці однією з причин виникнення "Ісламської держави"

Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер в інтерв'ю телекомпанії CNN, повідомляє Украинская правда.

"Ведучий CNN зазначив, що багато людей вважають головною причиною виникнення "Ісламської держави" вторгнення до Іраку 2003 року та повалення режиму Саддама Хусейна", - говориться у повідомленні.

Блер, який очолював тоді уряд і виступив за приєднання Великобританії до військової операції США в складі коаліції, відповів, що частка правди в цьому твердженні є. "Я думаю, що в цьому є частка правди. Звичайно, ви не можете сказати, що ті, хто змістив Хусейна в 2003 році, не несуть відповідальності за ситуацію в 2015 році", - сказав він.

"Я вибачаюся за те, що ми отримали недостовірну розвідувальну інформацію. Я також прошу вибачення за помилки, які ми допустили в плануванні і, звичайно, в розумінні наслідків, які спричинить зміна режиму. Проте я не можу вибачатися за повалення Саддама", - додав колишній прем'єр.

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Зазначається, що Блер вже неодноразово приносив вибачення за недостовірність розвідданих про розробку в Іраці зброї масового ураження, які стали основою для прийняття рішення про військові дії.