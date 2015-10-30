Китай попередив США про ризик початку війни через "незначний інцидент"

При цьому він назвав дії Вашингтона в Південно-Китайському морі "провокаційними", передає РИА Новости за інформацією агентства Рейтер.

Китайський адмірал зробив цю заяву в ході відеоконференції, що відбулася в четвер з американським колегою адміралом Джоном Річардсоном.

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Представник США, виступаючи раніше, зазначив, що сторони домовилися провести переговори, щоб уникнути конфліктних ситуацій в регіоні.

МЗС Китаю у вівторок повідомив, що американський есмінець Lassen без дозволу Пекіна увійшов в акваторію Південно-Китайського моря поблизу спірних островів Наньша (Спратлі), які Китай вважає своїми. МЗС висловив протест США, заявивши, що ці дії порушують суверенітет Китаю.

Пентагон підтвердив факт операції в Південно-Китайському морі і не виключив подібних операцій у майбутньому. За словами міністра оборони Ештона Картера, операції "будуть проводитися в найближчі тижні і місяці". США заявляють, що будуть здійснювати патрулювання, якщо вважатимуть, що воно відповідає міжнародному праву.