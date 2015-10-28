Глава Пентагону попередив РФ про згубні наслідки кампанії в Сирії

"Щоб було зрозуміло – ми не співпрацюємо з Росією і ми не дозволимо Росії впливати на темпи або охоплення нашої кампанії проти ІДІЛ в Іраку і Сирії", – підкреслив Ештон Картер на слуханнях у комітеті Сенату з питань збройних сил, передає "Голос Америки".

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"Хоча ми погодили документ про безпеку польотів з російським міністерством оборони, ми не підтримуємо їх військові дії в більш широкому сенсі, тому що замість того, щоб атакувати виключно ІДІЛ, вони головним чином атакують сирійську опозицію, що лише сприяє продовженню трагічної громадянської війни в цій країні", – зазначив глава Пентагону.

За словами Ештона Картера, дії Росії говорять про "значне зміцнення їх давніх відносин з Асадом".

"Вони відправляють радників, артилерію і авіацію для посилення потенціалу та підтримки режиму Асада і іранських сил, атакуючих помірковану опозицію режиму, яка має важливе значення для політичного переходу в Сирії", – додав глава Пентагону.

У той же час міністр оборони заявив, що хоча США не мають наміру знижувати інтенсивність своєї кампанії проти ІДІЛ, вони "залишають двері відкритими для внеску Росії в зусилля з пошуку політичного врегулювання, яке, зрештою, є єдиною відповіддю на конфлікт у Сирії".

Ештон Картер попередив, що, здійснюючи бомбардування в Сирії, Росія "зміцнює позиції того самого екстремізму, якого, за її словами, вона побоюється". "У них є всі підстави побоюватися, оскільки тепер ІДІЛ та інші угруповання, включаючи сирійські опозиційні угруповання всіх мастей, розвернулися проти Росії", – зазначив міністр.

"У Росії є дуже сумний досвід боротьби з екстремізмом у власній країні, – пояснив він, відповідаючи на одне з питань. – Ось чому їх дії не узгоджуються з їх словами і є – я весь час повторюю це – помилковими. Вони говорять одне, а роблять інше".