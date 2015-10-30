Білий дім: Холодної війни немає, бо РФ не наддержава

10:07, 30 жовтня 2015
Світ
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Про холодну війну між США і Росією зараз не йдеться, оскільки Росія більше не наддержава.

REUTERS

Про це заявив в четвер офіційний представник Білого дому Джош Ернест, пише РИА Новости.

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"Немає сумнівів, що у нас серйозні розбіжності, особливо по Україні та Сирії. Але холодна війна характеризувалася протистоянням двох наддержав. Зараз ситуація інша. Росія більше не є наддержавою", — заявив Ернест.

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