Білий дім: Холодної війни немає, бо РФ не наддержава

Про це заявив в четвер офіційний представник Білого дому Джош Ернест, пише РИА Новости.

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"Немає сумнівів, що у нас серйозні розбіжності, особливо по Україні та Сирії. Але холодна війна характеризувалася протистоянням двох наддержав. Зараз ситуація інша. Росія більше не є наддержавою", — заявив Ернест.