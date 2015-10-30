Албанія скасовує безвізовий в'їзд для громадян Росії

Про з посиланням на Travel.ru пише Лента.ру.

Відзначається, що тепер для відвідування цієї європейської країни російським туристам доведеться оформляти візу в посольстві, або мати діючий кількаразовий «шенген», візу США або Великобританії.

Зазначається, що у цьому випадку термін перебування в країні не повинен перевищувати 90 днів протягом піврічного періоду. Оформлювати албанську візу не доведеться і тим росіянам, у кого є чинний дозвіл на проживання в США, Великобританії або однієї з країн-членів Євросоюзу.

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Уточнюється, що на момент в'їзду в Албанію багаторазова віза іншої держави повинна бути хоча б раз використана для відвідування країни, що її видала.

Як відомо, раніше для перебування на території Албанії з туристичними або транзитними цілями росіянам віза не потрібна. У 2009 році Албанія офіційно звернулася до ЄС з проханням про прийняття її в члени організації, однак на даний момент позитивної відповіді країна не отримала.

З 14 вересня при оформленні шенгенських віз росіяни старше 12 років проходять процедуру дактилоскопії. Біометричні дані зберігаються в Візовій інформаційній системі. При в'їзді в країни Шенгенського договору у власників нових віз спеціальним сканером будуть перевіряти відбитки пальців.