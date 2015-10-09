Туск заявив про готовність Болгарії стати частиною Шенгену

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на болгарське агентство BTA.

Читайте такожПрезидент Європарламенту: ЄС повинен берегти і захищати Шенген

"На сьогоднішній день Болгарія, можливо, є найкращим прикладом, в тому числі і для інших держав-членів, як захищати кордон", - сказав він, додавши, що розуміє, як багато ресурсів країна витрачає на цей захист і це, на його думку, є доказом того, що Болгарія готова стати частиною Шенгенської зони.

При цьому він висловив свою підтримку вступу Болгарії до Шенгену, однак нагадав, що необхідна також згода інших країн-членів.

"Ми працюємо, щоб це стало можливим. У той же час Болгарія повинна, щоб судова реформа і боротьба з корупцією і організованою злочинністю йшла належними темпами. Не тільки тому, що цього вимагає ЄС, але й тому, що це зробить Болгарію сильнішою ", - наголосив Дональд Туск.

Учасниками Шенгенської угоди на даний момент є 22 з 27 країн Євросоюзу. Великобританія, Ірландія та Кіпр не входять в Шенген, а Румунія і Болгарія на шляху до вступу в нього.