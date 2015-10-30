Внаслідок ракетного удара у передмісті Дамаска загинули 40 людей

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини, базується в Британії, передає Бі-бі-сі. За словами голови правозахисного центру, ще близько 100 людей отримали поранення, обстріли в районі міста Дума тривають.

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Правозахисники повідомляють, що по місту було випущено 11 ракет класу "земля-земля", деякі з них впали в районі міського ринку.

Місто Дума, розташоване на схід від столиці Сирії, і є найбільшим оплотом повстанців у провінції Дамаск.

Район часто піддається обстрілам з боку урядових військ. За даними правозахисників, у четвер обстрілу піддався ринок і лікарня, в результаті загинули 9 осіб.

Тим часом у Відні розпочалися міжнародні переговори з врегулювання ситуації в Сирії за участю представників 17 країн.