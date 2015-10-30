Саудівська Аравія: Ірану доведеться змиритися зі зміщенням Асада

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі заявив саудівський міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр. За його словами, "немає ніяких сумнівів в тому, що Асад повинен бути зміщений".

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"Або він піде в рамках політичного процесу, або його доведеться прибрати силою", - заявив Адель аль-Джубейр.

У Відні, тим часом, тривають міжнародні переговори, на яких обговорюється майбутнє Сирії, військові кампанії Росії і коаліції на чолі з США проти "Ісламської держави" і доля режиму президента Башара Асада.

У переговорах, поряд з дипломатами США, Євросоюзу, провідних країн Західної Європи, Саудівської Аравії, Росії, Туреччини та інших держав Близького Сходу, вперше офіційно беруть участь представники Ірану.

За словами іранського міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа, інші країни нарешті зрозуміли, що "не існує шляхів досягнення розумного рішення" сирійського конфлікту без участі Тегерана.

Росія і Іран виступають на підтримку режиму Башара Асада. Обидві країни прямо або опосередковано беруть участь у військовому конфлікті в Сирії. США і їх союзники висловлюються на користь відсторонення Башара Асада від влади.

Попередні консультації міністри закордонних справ провели в четвер; основні переговори у Відні заплановані на п'ятницю.

Напередодні з Заріфом зустрілися верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні, держсекретар США Джон Керрі, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, а також глави зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії і Туреччини.

Як заявила після консультацій з іранським міністром Федеріка Могеріні, віденські переговори "зберуть за одним столом всіх ключових гравців, щоб спробувати знайти точки дотику для початку процесу політичного врегулювання".

Оглядач Бі-бі-сі з дипломатичних питань Бріджет Кендалл зазначає, що доля режиму Асада залишається головним каменем спіткання для учасників переговорів, результати яких покажуть, наскільки сьогодні сторони готові до компромісу.

Однак навіть якщо в ході переговорів у Відні не буде досягнуто істотного прогресу, сам факт проведення такої представницької зустрічі є для міжнародного співтовариства важливим кроком вперед у процесі врегулювання сирійської проблеми, вважає Бріджет Кендалл.