Китай попередив США про готовність до війни проти них у Південно-Китайському морі

Таку заяву зробив командувач військово-морськихсил Китаю адмірал У Шеньлі під час відеоконференції з американським колегою – адміралом Джоном Річардсоном, пише журналіст Іван Яковина у своїй публікації на "Новом времени".

"Навіть незначний інцидент у Південно-Китайському морі (ПКМ) може спровокувати війну між США і КНР", - наголосив китайський адмірал.

За його словами, це рано чи пізно може статися, якщо американці не припинять свої "провокаційні дії" в акваторії ПКМ, 80% якої китайці вважають своїми територіальними водами.

На підтвердження цієї позиції офіційна газета Народно-визвольної армії Китаю вийшла зі статтею, в якій недвозначно йшлося, що "КНР не боїться війни з американцями", і якщо вони будуть і далі намагатися її розв'язати, то своє отримають. У трохи менш агресивних виразах ситуацію в ПКМ описували й інші китайські ЗМІ.

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"Сподіваюся, що американська сторона дорожить хорошими відносинами між нашими флотами, які далися нам не так просто. І, цінуючи ці відносини, буде уникати повторення подібних інцидентів у майбутньому", - цитує адмірала У офіційний сайт ВМС КНР.

Варто зазначити, що інцидент, який обурив китайське керівництво, стався 27 жовтня біля островів Спратлі у південно-східній частині акваторії ПКМ. Американський есмінець "Лассен" демонстративно пройшов менш ніж за 12 морських миль від одного з рифів, прискорено перетворюваних китайцями у населені острови по всьому периметру ПКМ.

З точки зору Пекіна, американський бойовий корабель вторгся в китайські територіальні води, порушивши тим самим його суверенітет, наголошує журналіст.

У свою чергу у Вашингтоні на це відповіли, що оскільки острови – штучні, то про жодний суверенітет мови бути не може. У США вважають, що ці споруди за своєю природою схожі на бурові платформи, які не можуть вважатися острівними територіями тієї чи іншої держави.

У цих умовах 29 жовтня міністерство оборони КНР виступило з дуже жорстким застереженням щодо США. "Народно-визвольна армія Китаю вживатиме всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким вторгненням у наш повітряний простір і територіальні води", - заявив полковник Ян Юйцзюнь – офіційний представник Міноборони.

У відповідь на це прес-секретар Білого дому Джош Ернест заявив: "Ми не претендуємо ні на чию територію і не збираємося порушувати чийсь суверенітет. У цьому випадку ми просто дотримуємося принципу, за яким американські літаки і кораблі мають право ходити і літати там, де дозволяє статус міжнародних вод".

Яковина вважає, що в цій ситуації цілком можливим стає сценарій, кілька років тому реалізований над Східно-Китайським морем, що Пекін також вважає своїм. Там була введена китайська "зона ідентифікації повітряних суден", яку США, Японія і Південна Корея не визнали. Їхні військові літаки літають там, як і раніше, не звертаючи уваги на КНР, але цивільні літаки, влітаючи у цю зону, сповіщають про себе китайських диспетчерів.

Поки всіх такий стан речей влаштовує, хоча китайці, звичайно, хотіли б домогтися оповіщення про себе і від іноземних військових літаків, підсумував журналіст.