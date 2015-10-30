Російські пропагандисти вкрали музику у The Crystal Method для ролика про війну в Сирії (відео)

Музиканти стверджують, що російська телекомпанія без дозволу взяла їхній трек High Roller для супроводу «шокуючого дрон-відео», повідомляє Lenta.ru за інформацією Rolling Stone.

«The Crystal Method не хоче потурати насильству у вирішенні будь-якого конфлікту. Наші серця з жителями Сирії, постраждалими від цієї жахливої війни», — йдеться в заяві групи.

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Музиканти зажадали видалити цей ролик ВГТРК з YouTube, але його так швидко розтиражували, що, за словами учасників The Crystal Method, «контролювати поширення вже неможливо». Зйомки з безпілотника показують хід військової операції в передмісті Дамаска.

The Crystal Method — американський електронний дует, що існує з 1993 року. Його музика звучить у багатьох фільмах — «Блейд», «Викрасти за 60 секунд», «Техаська різанина бензопилою», «Хітмен» та інших, а також в багатьох комп'ютерних іграх. Композиція High Roller вийшла на їхньому дебютному альбомі 1997 року Vegas.