В.о. прем'єра Молдови призначений Георге Брега

Про це повідомив радник президента Влад Цуркану, передає Газета.ру.

Брега замінить на посаді прем'єра Валерія Стрельця, що подав у відставку.

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В уряді Стрельця Брега був віце-прем'єром з соціальних питань. Він займає пост віце-голови Ліберальної партії.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня парламент Молдови відправив у відставку уряд Стрільця. Вотум недовіри уряду підтримали 65 депутатів з 101.

Відставку зажадали опозиційні Партія соціалістів і Партія комуністів, у яких в парламенті 45 депутатів.