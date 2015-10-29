Уряд Молдови відправлено у відставку

Вотум недовіри уряду підтримали 65 депутатів зі 101. Відставку вимагали опозиційні Партія соціалістів і Партія комуністів, у яких в парламенті 45 депутатів, повідомляє Як повідомляють "Вести Экономика".

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Разом з опозицією проти уряду проголосували депутати Демократичної партії, яка входить до правлячої проєвропейської коаліції. Депутати від інших партій правлячої коаліції - Ліберал-демократичної і Ліберальної - при голосуванні утрималися.

Розкол у правлячій проєвропейської коаліції виник після того, як парламент зняв депутатську недоторканність з колишнього прем'єр-міністра Влада Філата, який є лідером Ліберал-демократичної партії Молдови, яка становить ядро проєвропейської коаліції. Філата підозрюють у корупції і причетності до розкрадання мільярду доларів з банківської системи Молдови.

Демократи запропонували Валерію Стрельцю самому подати у відставку, проте прем'єр-міністр відмовився це робити.