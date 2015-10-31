На борту російського пасажирського літака, що впав на Синаї, перебували 17 дітей
12:12, 31 жовтня 2015Світ
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Перед зникненням з радарів літак "Когалимавіа" знижувався зі швидкістю 6 тис. футів (близько 1,8 км) за хвилину.
Літак розбився сьогодні вранці / jetphotos.net
Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на інтернет-портал Flightradar24, який відстежує польоти літаків по всьому світу.
На борту літака перебували 17 дітей, 200 дорослих пасажирів і 7 членів команди. Наголошується, що літак зник з радарів через 23 хвилини після вильоту.
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Flightradar24 також повідомляє, що вік зниклого літака - 18 років і 5 місяців, а авіакомпанії "Когалимавіа" він належить від березня 2012 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що за допомогою військових літаків вдалося виявити уламки російського судна у гористій місцевості.
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