На борту російського пасажирського літака, що впав на Синаї, перебували 17 дітей

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на інтернет-портал Flightradar24, який відстежує польоти літаків по всьому світу.

На борту літака перебували 17 дітей, 200 дорослих пасажирів і 7 членів команди. Наголошується, що літак зник з радарів через 23 хвилини після вильоту.

Читайте такожРятувальники встановили можливе місце падіння літака РФ, на борту якого перебували 217 пасажирів

Flightradar24 також повідомляє, що вік зниклого літака - 18 років і 5 місяців, а авіакомпанії "Когалимавіа" він належить від березня 2012 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що за допомогою військових літаків вдалося виявити уламки російського судна у гористій місцевості.