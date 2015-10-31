Рятувальники встановили можливе місце падіння літака РФ, на борту якого перебували 217 пасажирів
11:43, 31 жовтня 2015Світ
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Наразі рятувальникам вже вдалося встановити ймовірне місце катастрофи літака РФ на Синаї.
Встановлено можливе місце падіння літака / Flickr/ kingair42
Про це повідомили у міністерстві цивільної авіації Єгипту, передає Reuters.
Зазначається, що за допомогою військових літаків вдалося виявити уламки російського судна у гористій місцевості.
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Наразі на місце аварії вже відправили 45 автомобілів швидкої допомоги, передає джерело в уряді Єгипту.
Раніше джерело в службі безпеки Єгипту заявило, що не було жодних ознак того, що російський літак, який розбився на півострові Синай у суботу, був збитий.
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