Єгипетське телебачення оприлюднило перші фото з місця падіння лайнера А321
В ефірі єгипетського телебачення показали перші фотографії з місця падіння російського лайнера А321, на борту якого знаходилися 224 людини.
Лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.
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Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.
! Египетское телевидение размещает в эфире первые фотографии с места крушения российского авиалайнера #7K9268pic.twitter.com/kn1WKPS3Aq
— Алеkсандр Подойниkов (@sanch0us) October 31, 2015
! Первые фотографии из зоны крушения лайнера Когалымавиа начало распространять египетское телевидение #7K9268pic.twitter.com/nlQ8QKHj98
— Алеkсандр Подойниkов (@sanch0us) October 31, 2015