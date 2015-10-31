Єгипетське телебачення оприлюднило перші фото з місця падіння лайнера А321

Лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

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Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.