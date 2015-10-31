Reuters оприлюднив фото з місця катастрофи російського лайнера А321
20:46, 31 жовтня 2015Світ
2976 0
Лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини.
REUTERS
Як відомо, на борту літака перебували 224 особи, серед яких 4 громадянина України.
Читайте такожКияни на знак співчуття несуть квіти до посольства Росії
Уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter