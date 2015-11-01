Російський літак, який впав у Єгипті, міг зруйнуватися ще у повітрі

Літак А321, який зазнав катастрофи в Єгипті, зруйнувався в повітрі, але робити висновки про причини катастрофи поки рано.

Про це повідомив журналістам виконавчий директор Міждержавного авіаційного комітету Віктор Сороченко після огляду місця аварії лайнера, передає ТАСС.

"Поки рано говорити про висновки. Руйнування сталося в повітрі, і фрагменти розкидані на великій площі (близько 20 кв км)", - сказав він.

Читайте такожРосійський лайнер, що розбився на Синаї, раніше використовувався "Малайзійськими авіалініями"

Як повідомив заступник глави МНС Володимир Степанов, на місце аварії прибули понад 100 рятувальників МНС Росії.

Нагадаємо, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс 9268 Шарм-еш-Шейх - Санкт-Петербург, зазнав катастрофи 31 жовтня через півгодини після вильоту, у 100 км на південь від адміністративного центру провінції Північний Синай міста Ель-Аріш поблизу населеного пункту Ель-Хасна. Всього в літаку знаходилися 217 пасажирів і сім членів екіпажу. За заявою влади Єгипту, ніхто не вижив.