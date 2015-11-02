У "Когалимавіа" заявили, що літак не міг розвалитися сам по собі

Літак розвалився, на думку компанії, від якогось механічного впливу зовнішньої сили, передає Бі-бі-сі.

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"Немає таких відмов систем літака, немає поєднання відмов, які могли б призвести до того, що літак розвалився б у повітрі", - сказав на брифінгу в Москві заступник гендиректора компанії Олександр Смирнов.

За словами Олександра Смирнова, літак не можна розламати в повітрі навіть виходом на надмірні навантаження, оскільки автоматика лайнера стане на заваді спробам пілотів зробити які-небудь різкі маневри.

"Тому єдина можлива причина - це чисто фізичний, механічний вплив на літак", - зазначив Олександр Смирнов. Він не став уточнювати, який саме це міг бути вплив, пославшись на необхідність дочекатися результатів розслідування.

Літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі в Санкт-Петербург,розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

Всі 224 людини, які знаходилися на борту лайнера, загинули.