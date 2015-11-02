Столтенберг назвав навчання НАТО чітким сигналом для потенційного ворога

"Важливість навчань Trident Juncture полягає в тому, що НАТО посилає чіткий сигнал: ми готові захищати і відстоювати всіх членів альянсу проти будь-якої загрози, - зазначив Столтенберг в інтерв'ю, опублікованому в газеті ABC. - Ми переживаємо час, коли НАТО адаптується до нової реальності", пише ТАСС.

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"Ми посилаємо сигнал будь-якому потенційному супротивникові: НАТО готовий швидко розгорнути військові сили, і ми можемо зробити це на суходолі, в морі та в повітрі", - стверджував він, відповідаючи на питання, чи є нинішні навчання "чітким сигналом" для Росії.

Trident Juncture 2015, в яких задіяні 36 тис. осіб, що проходять у два етапи: командно-штабна частина навчань відбулася з 3 по 16 жовтня, тоді як польові маневри почалися 21 жовтня і триватимуть до 6 листопада. Основна частина навчань проходить на території Іспанії, Італії та Португалії.