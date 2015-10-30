Командувач сил НАТО в Європі не розглядає Росію як партнера

Про це заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав на брифінгу в Пентагоні, передає Європейська правда.

"В останні кілька десятиліть ми прагнули, щоб Росія була нашим партнером. В 2008 році РФ вторглася в Грузію. Це викликало занепокоєння, однак світ повернувся до того, щоб продовжувати вбачати в Росії партнера, а потім сталася анексія Криму", - нагадав він.

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"Зараз я не бачу в Росії партнера. Ви самі можете виставити оцінку їхнім діям в останні 18 місяців" - наголосив Брідлав.

Водночас він не виключає повернення до партнерських стосунків з РФ у майбутньому.

"Якщо Європа буде цілісною, вільною, мирною і процвітаючою в майбутньому, і вони певним чином змінять свою поведінку, ми зможемо перейти до співпраці з РФ чи чомусь іншому в такому ж роді", - зазначив Брідлав.

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Раніше УНІАН повідомляв, що члени Північноатлантичного альянсу обговорюють збільшення чисельності своїх військ на східному фланзі НАТО і підпорядкування їх формальному командуванню. Водночас представники НАТО стверджують, що плани значного розгортання військ поблизу РФ навряд чи будуть підтримані Берліном, однак ФРН може погодитися на один батальйон у регіоні.